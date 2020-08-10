Молодые жертвы COVID-19 чаще теряют обоняние

Новое исследование показало, что более молодые пациенты с коронавирусной инфекцией чаще сталкиваются с потерей запаха или вкуса, по сравнению с пожилыми пациентами. Эти симптомы считаются одними из классических проявлений COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Ирландские ученые пришли к выводу, что молодые люди с коронавирусной инфекцией куда чаще теряют обоняние и вкус, чем более возрастные пациенты. В ходе наблюдений за 46 инфицированными коронавирусом людьми эксперты задавали вопросы об изменениях в обонянии или признаках аносмии, и проблемах со вкусом, то есть агеусии. Приблизительно у половины участников наблюдений отмечались дисфункции запаха и вкуса, являющиеся симптомам инфекционной болезни.

В то время как пожилые пациенты, в целом, более уязвимы перед COVID-19, молодые чаще сталкивались именно с аносмией и агеусией, как показали наблюдения. Возможно, потеря вкуса и запаха у молодых людей появляется вместо более тяжелых симптомов вроде кашля и жара. Несмотря на всё это, люди должны обязательно самоизолироваться, если они теряют обоняние или вкус, поскольку это официально признанные симптомы коварной вирусной болезни.

Есть мнение, что потеря запаха связана с проникновением вируса в клетки, которые обеспечивают ключевую структурную поддержку сенсорных нейронов. С некоторых пор проблемы с запахом и вкусом считаются одними из ключевых проявлений коронавируса, наряду с устойчивым кашлем и лихорадкой. Также во многих случаях COVID-19 сопровождается мышечной болью и общей разбитостью, которые не исчезают в течение длительного времени.

