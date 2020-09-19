В России оценили вероятность второй волны COVID-19

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов прокомментировал возможность появления второй волны коронавируса в России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости", - уточнил специалист.

По его словам, второй волны следует ожидать, когда первая завершится. Сейчас в России пока идет снижение заболеваемости.

Он отметил, что существует вероятность масштабного роста, который был в марте - апреле, но, по его мнению, такого не будет.

Эксперт прогнозирует рост числа заразившихся в России в сентябре - октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей.