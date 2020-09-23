Россия опередила Японию, доказав эффективность препарата от коронавируса

Россия первой доказала клиническую эффективность препарата "Авифавир" (действующее вещество - фавипиравир) в лечении коронавируса. Это стало возможно благодаря совместной работе Российского фонда прямых инвестиций и предприятия "ХимРар", отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как сообщили в РФПИ сайту Вести, Россия в этой работе опередила Японию, где тоже ведутся исследования препарата на основе фавипиравира. Японская корпорация Fujifilm Holdings также подтвердила эффективность вещества, но позже. Она разрабатывает на его основе свой препарат "Авиган", передает Day.Az.

Как отметил Кирилл Дмитриев, регистрация препарата "Авигана" в Японии ожидается в октябре.

"Таким образом, Россия опередила Японию на 5 месяцев благодаря эффективно проведенным клиническим исследованиям, - уточнил он. - Положительные результаты Fujifilm - мощный ответ ряду скептиков, которые ставили под сомнение целесообразность регистрации препаратов на базе фавипиравира в России".

В компании "ХимРар", создавшей "Авифавир", отметили, что исследования препарата ведутся в соответствии со всеми международными требованиями. При этом предприятие непрерывно работает над снижением себестоимости препарата.

В эфире телеканала "Россия 24" Дмитриев рассказал о стоимости лекарства.

"Мы этот препарат будем оценивать на 30 процентов дешевле, чем ту стоимость, которую обозначили некоторые игроки, которые вышли недавно в аптеки. Мы это делаем потому, что мы считаем, что препарат должен быть доступен для россиян", - сказал глава РФПИ. Он добавил, что сейчас фавипиравир считается самым эффективным средством против коронавируса в мире.

"Авифавир" уже поступил в российские медицинские заведения.

"Он уже в поликлиниках. Он был доставлен туда еще в июне, он уже спас десятки тысяч жизней. И, соответственно, в поликлиниках, в клиниках он бесплатен для россиян по программе ОМС", - отметил Дмитриев.

Он добавил, что препарат уже закупили 15 стран. В российских аптечных сетях он появится в середине октября.

Минздрав РФ одобрил "Авифавир" в мае этого года. Тогда опытная партия этого лекарства, направленная в больницы, доказала свою эффективность: принимавшие его пациенты выздоровели в два раза быстрее.