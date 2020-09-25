Пульмонолог назвал первые признаки поражения легких

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев назвал первые признаки поражения легких, при которых необходимо обратиться за медицинской помощью. Его слова приводит радиостанция "Говорит Москва" в четверг, 24 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все симптомы дыхательной недостаточности и бронхо-легочной патологии: одышка, кашель, температура, мокрота", - сказал он.

По его словам, многие люди слишком поздно обращаются к врачу, что только ухудшает ситуацию. В то же время, по его словам, люди с хронической отдышкой сразу чувствуют перемены в своем состоянии. "Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу", - пояснил специалист.