Коронавирус вдвое превзошел сезонный грипп по числу осложнений

Коронавирус имеет в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие респираторные заболевания, поэтому вакцинация позволяет избежать не только заражения, но и тяжелых последствий. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу в эфире телеканала "Россия-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями - неврологического плана и, в том числе, раздела психиатрии. Вакцина - это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий", - сказал он.

Мурашко подчеркнул, что российские вакцины эффективны и безопасны.

Министр также отметил, что пациенты с коронавирусом мужского пола старше 35 лет имеют осложнения вдвое чаще женщин того же возраста.