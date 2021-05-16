Стало известно, когда может быть зарегистрирована назальную вакцину от COVID-19

Директор российского Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что интраназальная вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в 2022 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас ведутся ее доклинические исследования, клинические планируем в конце этого - начале следующего года, регистрацию по результатам исследования - в 2022-м", - сказал академик.

Введение назальной вакцины будет двукратным, но не исключается и одноразовое применение. Преимущество такой формы препарата заключается в практически полном отсутствии побочных эффектов.