ВОЗ обеспокоена растущей устойчивостью к антибиотикам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность растущей устойчивостью к антибиотикам. В опубликованном в Женеве пресс-релизе она сообщила о зарегистрированных в мире в 2020 году более 3 млн случаев подобной резистентности, передает Day.Az.

Отмечается, что страны ВОЗ информировали Глобальную систему по надзору за устойчивостью к препаратам (GLASS) о "рекордном числе (более 3 млн) лабораторно-подтвержденных случаев инфицирования". Речь идет, в частности, о заражении коли-инфекцией (Eschtrichia coli), обладающей сопротивляемостью к третьему поколению антибиотиков-цефалоспоринов, и о повышенной резистентности золотистого стафилококка (Staphylacoccus aureus).

"Судя по всему, резистентность более высока в странах с низкими и средними доходами, чем в богатых государствах. Это может вызывать особое беспокойство у стран, имеющих ограниченный доступ к современным антибиотикам, обладающим эффективностью против этих инфекций", - констатировали в организации.

В ВОЗ позитивно оценивают растущее внимание мирового сообщества к проблеме устойчивости к лекарствам, подчеркивая вместе с тем, что "несмотря на прогресс, требуется дальнейшая работа для улучшения репрезентативности и качества данных".

В опубликованном в апреле докладе ВОЗ обратила внимание на медленную разработку в мире новых эффективных средств.

По данным ВОЗ, ни один из 43 антибиотиков, проходящих сейчас клинические испытания, не решает в достаточной мере проблему резистентности.

Как подчеркивают в ВОЗ, следствием устойчивости бактерий к антибиотикам являются более продолжительные госпитализации, рост смертности и медицинских расходов.