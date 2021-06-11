Врач заявил об отсутствии изменений в терапии индийского штамма COVID-19

Изменений в терапии индийского штамма коронавирусной инфекции нет, специфичное лечение еще не разработано, заявил в пятницу, 11 июня, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Ну, в общем, то, что я вижу: принципиальных изменений в терапии нет, да и их не может быть, потому что этиотропная терапия, то есть специфичная, до сих пор не разработана <...> То есть по факту всё та же триада - глюкокортикостероиды при угрозе цитокинового шторма, антикоагулянты при угрозе гиперкоагуляции и кислородная поддержка при поражении легких", - сказал он в беседе с "Известиями".

В Индии с конца марта 2021 года наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Если к 1 апреля с начала пандемии в стране зарегистрировали 12,3 млн заражений, то к 1 июня их было уже 28,4 млн. Пик пришелся на начало мая, когда несколько дней подряд власти фиксировали свыше 400 тыс. случаев в сутки. 2 июня в Индии выявили 134 105 новых случаев заболевших COVID-19.