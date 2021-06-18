В России разработали тест на четыре значимые мутации коронавируса

Специалисты Федерального медико-биологического агентства в России разработали тест для выявления наиболее значимых мутаций коронавируса. Об этом сообщается на сайте ФМБА, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о выявлении нескольких линий вируса SARS-CoV-2: альфа-("британской", B.1.1.7), бета-("южноафриканской", B.1.351), гамма-("бразильской", P.1) и дельта-("индийской", B.1.617.2).

Как уточнил заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФМБА Герман Шипулин, ожидаемое время регистрации тестов - начало июля 2021 года.