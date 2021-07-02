Почему появляются мифы о прививках

Старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александра Архипова рассказала о причинах появления в обществе мифов и страхов о вакцинации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она уверена, что недостаток информации о вакцинах, их действии и последствиях прививок порождает у граждан ранее не свойственные россиянам страхи - перед фармкорпорациями. Архипова рассказала, что схожие мифы были в ходу в США в 1970-х годах. Тогда распространяли слухи о крупных фармакологических компаниях или глобальных корпорациях, которые якобы добавляют в лекарства или еду ядовитые вещества и травят людей.

Социолог объяснила, что пугающие россиян мифы сформированы по той же схеме. "Людей "подсаживают" на вакцину, чтобы потом получить над ними власть и контролировать их. Соответственно, люди будут "привязаны" к тем фармкомпаниям, которые эти вакцины будут им регулярно ставить", - уточнила она. По ее словам, люди будут постоянно платить деньги за препарат или станут "рабами прививок". Социологи заметили, что этот миф довольно распространен. А в последние две недели появилась его модификация - слухи о том, что новая волна заболевших состоит из ранее привитых. Архипова добавила, еще людей пугают тем, что все привитые россияне умрут через два года. Специалист подчеркнула, что оснований для подобных мифов нет и все они появляются из-за недостатка информации о вакцинах и процессе вакцинации.