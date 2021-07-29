Психолог рассказала, почему снижаются умственные способности у переболевших COVID-19

Кандидат психологических наук, доцент МГППУ Юлия Кочетова заявила, что неврологические расстройства могут стать основной причиной снижения интеллектуальной активности у переболевших коронавирусом. Ее слова цитирует пресс-служба МГППУ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"К снижению когнитивных функций и патологиям нервной системы может приводить нарушение функций легких, которое возникает при коронавирусной инфекции. Врачи отмечают, что в таком случае снижается питание клеток мозга кислородом", - сказала она.

При тяжелом течении болезни могут появиться и более серьезные расстройства, так как COVID-19 в этом случае повреждает нервные волокна и вызывает отек головного мозга.

Также, по ее словам, стресс, вызываемый у людей пандемией, может стать причиной неврозов, повышенного давления и утомляемости. Особенно такое состояние опасно для пациентов с тревожными расстройствами и депрессией.