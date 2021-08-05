Ученые определили симптомы COVID-19 у детей

Ученые Королевского колледжа Лондона провели исследование, которое показало, что дети слабо подвержены длительному течению коронавируса и не страдают от тяжелых симптомов инфекции. Об этом сообщает Lancet Child & Adolescent Health, передает Day.Az.

Исследование проводилось среди двух возрастных групп, в которых поучаствовали 1734 британских ребенка: от 5 до 11 (588 человек) и от 12 до 17 лет (1146 человек).

Среди наиболее частых симптомов коронавируса, которые наблюдали у детей, были головная боль (62,2%) и утомление (55%).

Средняя продолжительность заболевания составила шесть дней.

У 4,4% детей продолжительность болезни составила до четырех недель. Среди них наиболее частым симптомом, кроме утомляемости и головной боли, была потеря обоняния.