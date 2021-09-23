Открыты новые свойства белков коронавируса

Российские ученые обнаружили участки белка, идентичные человеческим.

Ученые из медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России и Института биорегуляции и геронтологии обнаружили у SARS CoV-2 участки белка, идентичные человеческим. Выводы своего исследования специалисты изложили в статье в научном журнале, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Согласно опубликованным данным, некоторые из этих белков расположены в шиповом белке коронавируса и, возможно, используются им, чтобы обходить иммунную защиту хозяина. Благодаря этим вставкам иммунитет может принимать белки возбудителя COVID-19 за собственные структуры организма. Это замедляет ответ иммунной системы.

Такой хитрый ход позволяет коронавирусу легче распространяться в популяции. Также наличием идентичных последовательностей в белках SARS CoV-2 и человеческого организма может объясняться высокая частота аутоиммунных реакций у инфицированных коронавирусом.

Новые данные могут помочь разработчикам вакцин от COVID-19, считают авторы работы.