Врач назвал увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

Постоянный недосып может увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Такой неожиданный фактор назвал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов, сообщает "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он объяснил, что состояние пациента с COVID-19 связано с наличием гормона мелатонина, который формируется в головном мозге ночью во время сна.

"Он [мелатонин] очень полезный, не только нормализует биоритмы, но и борется со стрессом, влияет на артериальное давление, частоту дыхания и температуру тела", - рассказал Абакумов.

Врач ссылается на исследование американских ученых, которые выяснили, что у пациентов с высоким содержанием мелатонина в организме значительно снижались риски летального исхода в реанимации.