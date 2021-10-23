Врач объяснила, почему переболевшие COVID-19 теряют волосы

Врач-дерматовенеролог Инна Семенова заявила, что люди, перенесшие коронавирус, жалуются на обильное выпадение волос. Об этом она сообщила изданию 74.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, есть два типа выпадения волос после COVID-19 - очаговое и диффузное, когда волосы выпадают по всей голове. Такой побочный эффект встречается из-за цитокинового шторма, а также приема большого количества препаратов, которые могут оказать токсическое воздействие на волосы.

Семенова подчеркнула, что в этом случае необходимо обратиться к врачу. Большинство салонных процедур по восстановлению волос не помогут, считает врач.