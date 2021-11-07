Ученые выяснили способность SARS-CoV-2 поражать внутреннее ухо

Исследователи из США выяснили, как SARS-CoV-2 влияет на структуры внутреннего уха, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ученые, занимающиеся проблемой вирусных поражений внутреннего уха, использовали образцы тканей, взятые при операциях, а также клеточные модели, для создания которых использовали клетки кожи человека, которые сначала перепрограммировали, вернув в состояние стволовых клеток, а затем получили из них несколько типов клеток внутреннего уха.

"С помощью такого подхода исследователи экспериментально доказали, что два типа клеток внутреннего уха особенно уязвимы перед SARS-CoV-2: у них имеется белок-рецептор ACE2 и два фермента-"помощника", которые вирус использует для заражения. Главными "мишенями" для SARS-CoV-2 оказались слуховые волосковые клетки, принимающие звуковые сигналы, и вестибулярные волосковые, участвующие в поддержании равновесия", - говорится в сообщении.

Также уязвимыми, хотя и в меньшей степени, оказались шванновские клетки, образующие оболочки длинных отростков нейронов, по которым в мозг поступает нервный импульс от слухового анализатора.

Эти результаты были подтверждены обследованием десяти больных COVID-19: симптомы поражения внутреннего уха (шум в ушах, головокружение, снижение слуха разной степени) у них соответствовали повреждению волосковых клеток. У двоих из этих пациентов слух впоследствии восстановился.

"Проникнуть в ухо вирус может разными путями. Например, через евстахиеву трубу - канал, соединяющий полость среднего уха с носоглоткой, либо через область выхода из носа обонятельных нервов, - отмечает издание. - А может сначала попасть в мозг и инфицировать черепные нервы, среди которых есть и те, что иннервируют внутреннее ухо".

Таким образом, проблемы со слухом и равновесием у больных COVID-19 могут быть вызваны непосредственным инфицированием внутреннего уха, но как часто встречается такая патология, пока неясно, так как снижение слуха и шум в ушах - довольно распространенная патология, "а многих ковидных больных волнуют гораздо более серьезные проблемы со здоровьем", говорится в публикации.