Назван критический срок для ревакцинации «Спутником Лайт»

Повторно вакцинироваться вакциной "Спутник Лайт" в условиях распространения дельта-штамма коронавируса штамма необходимо раз в полгода. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он добавил, что считает эту рекомендацию "очень критичной". Ревакцинироваться важно, поскольку по прошествии шести месяцев у человека, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, понижается уровень антител, пояснил эксперт.

13 ноября кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков описал, как меняется число антител через несколько месяцев после вакцинации от COVID-19. По его словам, через три месяца титр антител у вакцинированного пациента снижается втрое, а спустя шесть месяцев - в десять раз. Он отметил, что "утечка" иммунитета происходит из-за низких темпов ревакцинации, а также рассказал о проблеме, при которой изначально вакцинированные люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, не могут вовремя сделать очередную прививку, сохранив высокий уровень коллективного иммунитета.