Оценена безопасность назальной вакцины от коронавируса

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от коронавируса. По его словам, побочных эффектов в ходе испытаний не было зафиксировано, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", - отметил глава организации.

Гинцбург добавил, что вопрос об использовании назальной вакцины вместо классической прививки будет решать в процессе клинических испытаний, однозначного ответа на него пока нет. Прививаться новым препаратом нужно будет раз в полгода или реже, это также выяснится в процессе исследования.