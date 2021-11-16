Pfizer проведет клинические исследования лекарства от COVID-19 в России

Росздравнадзор дал разрешение американской фармкомпании Pfizer проводить в России клинические испытания эффективности препарата от COVID-19. На изменения в государственном реестре лекарственных средств обратили внимание "Ведомости", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Препарат американской фармацевтической компании называется Paxlovid - он разработан на основе ингибитора протеазы и ритонавира. Лекарство выпускается в капсулах, что позволяет применять его при амбулаторном лечении.

В Pfizer заявили, что препарат можно использовать для профилактики коронавируса и лечения пациентов с тяжелым течением болезни. Он на 89 процентов снижает риски госпитализации или смерти после заражения COVID-19, отметили в фармкомпании.

В клинических испытаниях примут участие 90 россиян старше 18 лет, которые дома контактировали с людьми с симптомами COVID-19. Среди них будут жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Барнаула, Смоленска и других городов.

Во всем мире, по данным Pfizer, в клинических испытаниях этого препарата принимают участие семь тысяч человек.