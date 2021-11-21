Россиянам назвали редкое последствие COVID-19

У россиян, выздоровевших после COVID-19, может проявиться редкое последствие заболевания - шум в ушах. Об этом рассказали иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Их слова передает URA.RU, передает Day.Az.

По данным специалистов, это может произойти при диссеминированном поражении головного мозга. Кроме того, инфекция может нанести значительный вред слуховому нерву человека, из-за чего выздоровевший иногда испытывает дискомфорт. Крючков пояснил, что при поражении обонятельного нерва, например, зараженный не чувствует запахи, и подобный эффект происходит со слухом и звуками.

"Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, когда образовываются тромбы в сочетании с несвертываемостью крови - прим. "Ленты.ру") головного мозга", - сказал специалист. Медик добавил, что тогда может возникать диссеминированная ишемия.

Жемчугов, в свою очередь, считает, что воздействие инфекции на нервные окончания можно отлично сравнить с автомобилем, в котором есть проблемы с электроникой. Как выразился медик, в машине может не работать проводка сигнализации, из-за чего будут "зря пищать" об опасности датчики. У человека все наблюдается похожим образом, сказал доктор. "Он [COVID-19] повреждает нервные рецепторы, нервы", - подтвердил медик и добавил, что из-за этого выздоровевший чувствует странные запахи или слышит все иначе.

Россиянам, перенесшим инфекцию и замечающим разные проявления постковидного состояния, рекомендовали обращаться к специалистам. Подобные проблемы решаются только лекарствами, заверили медики.