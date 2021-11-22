Британский вирусолог опроверг «самоликвидацию» дельта-штамма коронавируса

Дельта-штамм коронавируса не самоликвидировался, просто заболеваемость им в Японии упала из-за вакцинации и введенных местным правительством санитарных мер. Такое мнение в комментарии "Ленте.ру" озвучил профессор вирусологии британского Университета Рединга Йен Джонс, передает Day.Az.

Ранее профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ заявил, что, по его мнению, заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался. Ученый предположил, что данный подвид исчез из-за постоянных мутаций, которые и "сломали" дельта-штамм коронавируса.

Джонс опроверг предположение, что вирус мог каким-то уникальным способом мутировать только в Японии, что привело бы к его самоликвидации в этой стране, поскольку он находится в схожих условиях во многих других странах. По его словам, коронавирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует, и именно это в первую очередь привело к появлению варианта дельта.

Однако возможности мутации вируса ограничены, поэтому в конечном итоге он придет к тому виду, в котором его способность заражать людей будет соответствовать иммунитету населения, отметил эксперт. "Вполне возможно, что мы видели уже более-менее все штаммы коронавируса, и дельта может быть последним значительным вариантом, который мы увидим. Но каким бы путем ни пошла [эволюция вируса], она не будет уникальной для Японии", - сказал британский вирусолог.