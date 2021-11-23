Врач оценил необходимость прививаться людям с высоким уровнем антител

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил необходимость прививаться от коронавируса людям с высоким уровнем антител в беседе с URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам вирусолога, высокий уровень антител не является 100-процентной гарантией защиты от заболевания. "Я бы не мерил антитела, так как титр - это только отчасти показатель вашей защищенности", - пояснил он, добавив, что необходимо мерить исключительно антитела к белку шипа. При этом вакцинация при большом количестве антител не принесет никакого вреда.

Аграновский посоветовал измерять защищенность временем с момента вакцинации, прививка действует от 6 до 9 месяцев. Если же со дня прививки прошло больше времени, то имеет смысл ревакцинироваться.