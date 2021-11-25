Генетик оценил влияние COVID-19 на ДНК

Генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор и доктор медицинских наук Евгений Лильин рассказал, способен ли коронавирус менять ДНК человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученого, репарация, то есть процесс восстановления ДНК, является настолько мощным процессом, что никакие побочные воздействия, в том числе вирус, не могут повлиять на половые клетки.

"Если бы они влияли на половые клетки, то это было бы далекоидущим и понятным в последствиях влиянием, это очевидно. И мы бы из-за всех тех эпидемий, что были, ходили бы на четырех лапах, с хвостами", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что даже радиация не может оказать серьезного влияния на репарационные системы ДНК, это доказали японские специалисты. По их данным, те, кто выжил после воздействия радиации, произвели на свет абсолютно здоровых детей.

"Никакой вирус, сколько бы мы ни шумели на предмет "а вдруг", не изменит наше ДНК. Это ерунда", - подчеркнул Лильин.