Что известно о новой российской вакцине для детей и как она работает

В России появился препарат, который очень ждали прежде всего те, у кого есть дети. В стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса для подростков. Центр Гамалеи закончил все клинические испытания и накануне получил одобрение Минздрава.

Как работает новый Спутник "М" и когда он появится в поликлиниках, узнали журналисты РЕН-ТВ, передает Day.Az.

"М" значит "маленькие". Так объяснял название нового "Спутника" для подростков директор центра Гамалеи.

Вакцина для детей -двухкомпонентная, как и у взрослых. Интервал между прививками - 21 день. Но разница - в дозировке. Концентрация в "Спутнике М" в 5 раз ниже. Прививать будут детей от 12 лет.

"Более 40 стран уже используют вакцинацию детей. Из них 35, если мне не изменяет память, - это страны развитые. Прививают детей от 12 до 18, а в некоторых странах и от 5 до 11 лет. Создание коллективного иммунитета существенно защитит всю популяцию человечества от высокого риска заражения коронавирусной инфекцией", - рассказал директор НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Андрей Фисенко.

Испытания в Москве шли с июня. Что важно, единственный зафиксированный побочный эффект, - повышение температуры до 37,4.

"Все вакцины перед тем, как их применять для детей, проходят клинические исследования. И в ходе этих клинических исследований подбирается та доза, которая вызывает иммунный ответ, но безопасна для подростка", - сообщила академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова.

Татьяна из Петропавловска-Камчатского очень боится, что ее дети заболеют. Единственный выход - вакцинировать ребенка.

"Поднимаются вопросы, что с появлением новых штаммов дети стали тяжело болеть, а последствия очень тяжелые - и на сердце влияние", - поделилась она.

Ученые всего мира понимают: достичь коллективного иммунитета без вакцинации детей сложно. Они - активные, общительные являются идеальными распространителями коронавируса. Тем более миф, что дети сами переносят коронавирус бессимптомно, разбивается вдребезги о реальную статистику.

Прямо сейчас COVID-19 болеют 30 тысяч детей в России. Всего с начала пандемии дети составили 5 процентов от инфицированных. У половины симптомы есть. Часто очень тяжелые.

"С мая прошлого года - вот уже больше полутора лет - у нас открыто отделение для детей с коронавирусной инфекцией, и к нам поступают очень сложные дети, дети, очень тяжело болеющие. К нам поступают дети, у которых 75 процентов поражения легких, 80 процентов поражения, даже те, кто находится на искусственной вентиляции", - сообщил ректор Педиатрического университета Петербурга Дмитрий Иванов.

Российский президент Владимир Путин особенно подчеркнул: вакцинация детей, как и взрослых, должна быть только добровольной. С 12 до 15 лет будут прививать с разрешения родителей, с 15 лет - по письменному согласию самого подростка.

"Необходимость обусловлена всем опытом мировой, исторической медицины, историей медицины. Эпидемии прекратились, тогда и инфекционные болезни перестали быть основной причиной смертности детей, когда на все особо опасные инфекции была найдена вакцина и вакцинация", - рассказала директор РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Елена Петряйкина.

"Спутник "М" должен появиться в клиниках до Нового года. А президент поручил правительству продумать и профинансировать разработку вакцины для детей от 2 лет.