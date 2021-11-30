Врач сказал, чем ревакцинироваться после "Спутника V"

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург соообщил о том, что оптимальным вариантом для повторной вакцинации от коронавируса после использования "Спутника V" является любая вакцина, но лучшую защиту обеспечивает комбинация со "Спутником Лайт", передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Также он отметил, что вакцины Pfizer и Moderna очень хорошо бустировать "Спутником V".

"Можно и другими вакцинами, но лучше эффект будет, если "Спутник V" бустировать "Спутником Лайт", - сказал Гинцбург.

Уточнятся, что хороший иммунный ответ против предшествующих штамму "дельта" мутаций вирусов вызывают РКН-вакцины.