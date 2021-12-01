Доктор назвал единственное «оружие» против омикрон-штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал единственное "оружие" против омикрон-штамма коронавируса. Он написал в своем Telegram-канале, что таким оружием является вакцинация, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению доктора, нельзя предотвратить проникновение омикрон-штамма в Россию, можно лишь задержать его. Также Мясников отметил, что невозможно предотвратить следующую волну COVID-19 в конце зимы.

"Что мы должны и можем сделать - это просчитать ближайшее будущее. (...). Во время войны штабы тщательно просчитывают санитарные потери предстоящих операций. При наступлении одни, при обороне - другие. Готовят санитарные службы заранее. Итак, единственное наше оружие - вакцинация. Судя по всему, омикрон сильно это оружие ослабит. В условиях ленивой, добровольной у нас вакцинации, это может быть очень и очень чревато", - написал врач.

Мясников призвал быть готовыми к ежедневной цифре инфицированных к концу февраля в 50-80 тысяч. "Вот главная мысль - волна будет, и сегодня, сейчас, надо плотно и всерьез к ней готовиться. И время переговоров-уговоров прошло! Иначе по весне опять будем ставить антирекорды, причем очень и очень печальные", - заключил доктор.