Биологи обнаружили в водорослях для суши вещество против коронавируса

Американские биологи выяснили, что рамнансульфат - полисахарид, содержащийся в водорослях Monostroma nitidum, которые применяют для заворачивания суши, - эффективно подавляет коронавирус. Результаты исследования были опубликованы в журнале Marine Drugs, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Его авторы надеются, что открытие поможет создать антивирусный препарат на растительной основе.

Как стало известно ранее, коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки за счет взаимодействия рецептор-связывающего домена RBD его спайкового белка с рецептором ACE2 (ангиотензинпревращающим ферментом 2) клетки-хозяина. При этом, помимо ACE2, RBD-домен способен связываться с гепарансульфатом и другими полисахаридами, которые расположены на поверхности клетки.

Ученые из Политехнического института Ренсселера решили проверить, смогут ли блокировать коронавирус другие полисахариды, например, рамнансульфат, который содержится в морских водорослях Monostroma. Эти водоросли выращивают в Восточной Азии и Южной Америке, чтобы впоследствии получить обертки для суши. Следует отметить, что ранее учеными было установлено, что полисахариды Monostroma nitidum эффективны как профилактическое средство против вирусной инфекции японского энцефалита.

При помощи анионообменной установки авторы извлекли из порошка Monostroma nitidum рамнансульфат, а затем очистили его. После этого ученые выполнили детальный химический анализ полученного вещества при помощи ядерно-резонансной магнитной спектроскопии.

Чтобы оценить кинетику связывания рамнансульфата с RBD COVID-19 как исходного уханьского варианта, так и дельта-штамма, исследователями был применен метод поверхностного плазмонного резонанса. Помимо этого, ученые сравнили сродство к RBD рамнансульфата и другого полисахарида - гепарина, при разных концентрациях веществ.

В результате выяснилось, что рамнансульфат эффективно связывает спайковый белок SARS-CoV-2, подавляя способность коронавируса прикрепляться, а также проникать внутрь клеток, так как он ингибирует процессы транскрипции и трансляции. В частности, в экспериментах на клеточных культурах он смог успешно нейтрализовать лабораторный псевдовирус, в том числе и вариант, который обладал набором мутаций, характерных для "дельта"-штамма.

Авторы исследования уверены, что рамнансульфат наравне с гепарином, а также, возможно, другими полисахаридами способен стать мощным инструментом против коронавируса.