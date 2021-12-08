Вакцина Pfizer/BioNTech нейтрализует омикрон-штамм при трех дозах

Вакцина от Pfizer/BioNTech при трех дозах нейтрализует омикрон-вариант, при двух дозах эффективность ниже. Об этом говорится в пресс-релизе, который компании распространили в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предварительные данные показывают, что третья доза вызывает аналогичный уровень нейтрализующих антител к омикрон-варианту, как это было видно после двух доз против других вариантов, которые имели место до него", - отмечают компании.

При этом исследование показало, что при двух дозах эффективность существенно ниже - "нейтрализующий потенциал сокращается более чем в 25 раз". "Это указывает на то, что две дозы BNT162b2 не обеспечивают достаточной защиты от заражения омикрон-штаммом", - отметили компании.

"Первоначальные данные подразумевают, что ревакцинация может обеспечить достаточную защиту от заболевания любой степени тяжести, вызываемого вариантом "омикрон"", - сказал глава BioNTech Угур Шахин.