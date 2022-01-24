Названы различия детских и взрослых вакцин от коронавируса

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, чем отличаются детские вакцины против коронавируса от препаратов для взрослых. Его слова в понедельник, 24 января, приводит "Говорит Москва" в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметил, что иммунитет молодого организма может формироваться быстрее, поэтому в вакцинах для детей и подростков используется состав, в котором содержится меньше антигенов.

"Противокоронавирусная вакцина для детей и подростков отличается тем, что в ее составе в пять раз меньше действующего начала. Считается, что дети более восприимчивы к моногенному действию вакцины", - сообщил Альтштейн.