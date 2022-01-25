Врачи назвали глаза новой лазейкой для "омикрона"

Всемирная организация здравоохранения сегодня сделала заявление, которого ждали миллионы. Пандемию коронавируса можно будет завершить в этом году, но, как добавил глава ВОЗ, только если будет вакцинировано 70 процентов населения каждой страны. Новый штамм "омикрон" распространяется стремительно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Глаза стали новой лазейкой для "омикрона". К такому выводу пришли российские ученые. Вирус быстро распространяется через слизистые, используя их как ворота, и оставляет за собой неприятный след - конъюнктивит. Раздражение провоцирует головные боли и насморк. Причем сейчас важно не только тщательно мыть руки, но и поменьше плакать.