Созданы первые капли для лечения катаракты

Глазные капли для лечения катаракты создали офтальмологи из Университета Англия Раскин. О препарате они рассказали в статье в журнале Investigative Ophthalmology and Visual Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Капли VP1-001 содержат оксистерол, производное холестерина. Эксперименты на мышах позволили уменьшить помутнение хрусталика у 46% подопытных грызунов. Оксистерол восстановил структуру хрусталика, что позволило улучшить зрение.

"Улучшение произошло при определенных типах катаракты, но не во всех случаях. Это говорит о том, что при разработке лекарств против катаракты необходимо проводить различия между ее типами", - добавили исследователи.

На данный момент катаракта лечится только хирургически. Даже при условии, что капли будут эффективны лишь для части случаев, это позволит сделать лечение более доступным и комфортным.