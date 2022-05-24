Названа возможная причина активного распространения оспы обезьян

Возможную причину активного распространения оспы обезьян назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он предположил, что вирус стал активнее передаваться от человека к человеку, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Особенность нового всплеска экзотической болезни, по словам Крючкова - не до конца понятные пути передачи. Сейчас не все зараженные обезьяньей оспой контактировали с людьми, которые могли привезти ее из Африки.

"Получается, что передача оспы обезьян активизировалась внутри популяции за пределами Африки. Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться", - сказал врач.

Иммунолог допустил распространение нового вируса на всех континентах и возникновение новых очагов заболеваемости. "По миру сейчас активно распространяется западноафриканский вариант. Его летальность превышает три процента в Африке. Да, в Европе летальность будет существенно ниже, но все равно она возможна. Случаи смерти от оспы обезьян возможны, с этим вирусом надо бороться", - заявил он.

При этом Крючков заверил, что речи о новой пандемии, подобной COVID-19, не идет. По его мнению, для борьбы с оспой обезьян достаточно точечных мер.