У перенесших COVID-19 часто выявляют риски развития болезней сердца

Директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто рассказал, что у относительно большого количества пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, выявляют превышение ряда показателей, свидетельствующих о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. Это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, и нарушения ритма, и сердечная недостаточность", - рассказал Шляхто.

По его словам, отсроченным эффектом перенесенного COVID-19 могут стать патологические изменения в миокарде, как в силу влияния самого вируса, так и за счет нарушения иммунных механизмов.