Разработан самый точный инструмент выявления COVID-19

Исследователи из Университета Лестера разработали искусственный интеллект (ИИ), способный выявлять COVID-19. Результаты работы описаны в International Journal of Intelligent Systems, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Программа основана на анализе компьютерной томографии (КТ) легких и использует алгоритмы глубокого обучения (Deep Learning) для последующей корректировки диагноза. Согласно заявлениям ученых, их разработка выдает 97,86 процента точности, что позволяет говорить о самом эффективном инструменте диагностики коронавирусной инфекции.

Существующие методы выявления COVID-19 базируются на определении нуклеиновых кислот (ПЦР-тестирование). Этот способ часто может давать ложноотрицательные или ложноположительные результаты. ИИ практически полностью исключает это, что позволяет быстро и точно выявить заболевание и снизить нагрузку на медиков. Специалисты также уточнили, что программное обеспечение можно будет использовать также на портативных устройствах, например, смартфонах. Кроме того, ученые хотят доработать технологию, чтобы ее можно было применять для диагностики других заболеваний (например, рака груди, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний).