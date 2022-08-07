Кому нельзя есть дыню?

Из-за большого количества сахара в дыне от ее употребления лучше отказаться людям с лишним весом и нарушениями обмена веществ, рассказала "Москве 24" врач-диетолог Анжелика Дюваль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, дыня - довольно сложный продукт для переваривания, лучше всего употреблять ее отдельно от другой пищи, предлагать дыню в качестве десерта после обеда или ужина не стоит, считает врач.

"В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови. А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню", - предупредила специалист.

Диетолог также призвала пить чистую воду во время употребления дыни и не съедать в день более 400 граммов продукта.