Названы продукты, которые вредят сердцу

Для того, чтобы избежать проблем в работе сердечно-сосудистой системы, лучше отказаться от излишне сладкой и соленой пищи, сообщила порталу Eat This, Not That врач-диетолог Лиза Янг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сладкая выпечка, конфеты и газированные напитки содержат большое количество добавленного сахара. Регулярное употребление подобных продуктов грозит не только набором лишних килограммов, но и проблемами с сосудами и кровообращением.

"Перекусы продуктами с высоким содержанием добавленного сахара и очень низким содержанием клетчатки или белка, могут вызвать скачки уровня сахара в крови, это приведет к развитию гипергликемии, которая является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний", - предупредила врач.

Диетолог также отметила, что не меньший вред здоровью сердечно-сосудистой системы наносит соль. Соленая еда задерживает жидкость в организме, провоцирует отеки, дает большую нагрузку на почки, печень и сердце.