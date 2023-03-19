Медики выяснили, что делает вакцинацию менее эффективной

Ученые Чикагского университета обнаружили, что у людей, которые спали менее шести часов в сутки в дни, предшествующие вакцинации, реакция антител была притуплена. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам авторов, это указывает на снижение эффективности вакцинации, что делает пациентов более уязвимыми к инфекциям вопреки ожиданиям.

Исследователи проанализировали результаты семи научных работ о влиянии продолжительности сна на вакцинацию против вирусных заболеваний. Причем связь была сильной для мужчин, но не для женщин. По словам авторов, это может быть связано с тем, что в исследованиях не учитывались изменения уровня половых гормонов в зависимости от менструального цикла.

"Мы знаем, что люди по-разному реагируют на вакцинацию в зависимости от возраста, пола. С этими факторами ничего нельзя сделать, но недостаток сна легко исправить. Люди должны учитывать этот фактор перед вакцинацией, чтобы повысить ее эффективность", - отметили ученые.

В будущем команда планирует провести собственное исследование.