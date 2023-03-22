Доктор Мясников получил ожог на съемках программы

Врач и телеведущий Александр Мясников получил ожог на съемках программы "Доктор Мясников" для канала "Россия 1" из-за химической реакции калия с водой. Видео инцидента он опубликовал в своем аккаунте в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Говорила мама: "Учи химию, сынок!" Калий и вода - вспышка! А я голой рукой хотел кусочек калия в колбу с водой бросить!" - написал Мясников. В опубликованном ролике видно, что возле руки телеведущего произошло возгорание, доктору пришлось его тушить.

По словам Мясникова, реакция произошла из-за того, что его рука была влажной. Врач продемонстрировал, что кожа потемнела. "Реально очень больно. Это называется травма на рабочем месте", - добавил он. В своей публикации телеведущий также предостерег зрителей от повторения его ошибки.