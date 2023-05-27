К чему может привести сидячая работа за компьютером?

Ишемические болезни могут развиваться при продолжительной работе в статическом положении за компьютером, рассказал врач-невролог.

По его словам, нет принципиального значения, как работает человек - в офисе или удаленно. Но дистанционный формат подразумевает меньшую мобильность человека в течение дня.

"Дома еще он иногда долгое время находится не в положении сидя, а в полуположении. Разные положения люди принимают - вроде бы удобно, но в действительности они достаточно сильно замедляют периферический кровоток, и у человека могут возникать ишемические явления во всех отделах тела", - объяснил врач.

Невролог посоветовал делать ежедневную разминку, хотя бы раз в час менять положение тела и выполнять упражнения на мобилизацию лучезапястного сустава. Врач уточнил, что если человек долгое время работает с тачпадом или пользуется мышкой, его рука находится в напряжении и мышцы истощаются. Поэтому важно компенсировать нагрузку достаточным количеством динамики. Для этого, по словам врача, подойдет кистевой эспандер, он поможет сохранить силу мышц запястья, предплечья и кисти.