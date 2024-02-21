Предложен новый метод борьбы с опасными болезнями

Ученые Северо-Западного университета и Университета Висконсин-Мэдисон предложили новый метод борьбы с опасными нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты обнаружили новый способ усиления антиоксидантной защитной системы организма, которая предохраняет клетки от окислительного стресса, сопровождающего многие нейродегенеративные заболевания. Выработка активных форм кислорода, в том числе кислородных радикалов, наблюдается при накоплении бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков тау-белка во время болезни Альцгеймера, потери дофаминергических нейронов (болезнь Паркинсона) и при гибели двигательных нейронов (боковой амиотрофический склероз).

Патологические процессы сопровождаются нарушением взаимодействия между белками Keap1 и Nrf2, которое играет роль в актиоксидантной реакции организма. Предотвращая деградацию Nrf2 посредством избирательного ингибирования его взаимодействия с Keap1, можно смягчить клеточное повреждение.

В качестве ингибиторов ученые предлагают использовать белковоподобные полимеры (англ protein-like polymers, PLP). Эти глобулярные протеомиметические (то есть имитирующие белки) структуры имеют боковые цепи из биологически активных пептидов, которые могут проникать через клеточные мембраны, а также обладают стабильностью и способностью сопротивляются протеолизу.

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