Назван способный вызвать новую пандемию вирус

Вирус гриппа может вызвать новую пандемию. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на международное исследование, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В опросе участвовали 187 ученых со всего мира. Из них 57 процентов отметили, что новая пандемия произойдет из-за очередного штамма вируса гриппа. Еще 21 процент респондентов уверены, что угрозой для всего мира станет "Вирус Х".

"Грипп появляется каждую зиму. Эти вспышки можно назвать небольшими пандемиями. Они более-менее контролируются, поскольку различные штаммы, вызывающие их, недостаточно вирулентны. Но так не обязательно будет всегда", - отметил исследователь из Кельнского университета Джон Салмантон-Гарсия.

Кроме того, 15 процентов опрошенных ученых уверены, что Sars-CoV-2 снова может спровоцировать пандемию.

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