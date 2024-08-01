Ученые на пороге прорыва в лечении рака мозга

Ученые впервые нашли в черепе людей островки высокоэффективных иммунных клеток, которые борются с глиобластомой, агрессивной опухолью мозга.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на журнал Nature Medicine, данное открытие поможет найти новые методы лечения рака мозга.

Ученые проанализировали образцы ткани костного мозга пациентов с глиобластомой. Рядом с опухолью они нашли множество иммунных клеток, которые могут распознавать и уничтожать рак. Потомков этих клеток также нашли в самой опухоли.

Открытие означает, что иммунные клетки накапливаются в костном мозге рядом с глиобластомой, а затем попадают в нее. Работа может лечь в основу революционного лечения рака мозга.

Например, можно доставлять препараты для иммунотерапии, ингибиторы контрольных точек, прямо в костный мозг черепа. Обычное введение этих лекарств было неэффективно при лечении глиобластомы.

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