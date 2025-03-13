Назван ряд полезных продуктов для зубов

По словам врача-ортодонта Виктории Радько, заведующей ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic, здоровье зубов зависит не только от гигиены полости рта, но и от питания.

Как передает Day.Az, специалист рассказала "Газете.Ru", какие микроэлементы и продукты помогут сохранить крепкие зубы.

"Кальций - главный строительный материал для зубной эмали, он укрепляет дентин (минерализированная твердая ткань зуба) и предотвращает разрушение зубов. В сочетании с фтором и фосфором этот элемент делает эмаль более устойчивой к кариесу", - отмечает Радько. Кальцием богаты молочные продукты, особенно твердые сыры, а также рыба и орехи. Витамин К, отвечающий за усвоение кальция, можно получить из шпината, сои и картофеля.

Для здоровья десен необходим витамин С, который стимулирует обменные процессы и предотвращает воспаления. Его много в цитрусовых, клубнике и сладком перце. Однако врач предупреждает, что фрукты с высокой кислотностью могут истончать эмаль. Поэтому после их употребления стоит прополоскать рот водой.

Железо и витамин B12 поддерживают здоровье слизистой оболочки рта, предотвращая язвы и воспаления. Эти элементы в избытке содержатся в мясе. Кроме того, есть продукты, которые механически очищают зубы, способствуют выделению слюны и улучшают кровообращение в деснах.

"Яблоки, морковь, редис и сельдерей не только насыщают организм витаминами, но и работают как природные щетки для зубов", - поясняет Радько.

"При ношении брекетов стоит избегать жестких, липких и чрезмерно сладких продуктов. Однако при лечении на элайнерах ограничений в питании нет - важно лишь тщательно очищать зубы перед тем, как надеть капы", - добавляет Радько.

Специалист напоминает, что правильное питание в сочетании с регулярной гигиеной полости рта - лучший способ сохранить зубы здоровыми и предотвратить стоматологические проблемы.