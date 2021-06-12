Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Чингиза Каджара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Чингиза Овейс оглу Каджара.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в некрологе говорится:

"Азербайджанская научная общественность понесла тяжелую утрату. 12 июня 2021 года на 93-м году жизни скончался известный ученый в сфере физики, действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, лауреат Государственной премии Азербайджанской Республики, заслуженный деятель науки, доктор физико-математических наук, профессор Чингиз Гаджар.

Чингиз Овейс оглы Гаджар родился 6 июня 1929 года в Баку. По окончании средней школы в 1947-1953 годах он получил образование в Ленинградском политехническом институте по специальности технической физики.

Трудовую деятельность Чингиз Гаджар начал с 1953 года в Академии наук Азербайджана, в лаборатории радиофизики Института физики в качестве младшего научного сотрудника, затем старшего научного сотрудника и руководителя лаборатории.

В 1973-2002 годах он работал заведующим отделом в Институте фотоэлектроники, с 2002 года - руководителем лаборатории молекулярной спектроскопии в Институте физики Национальной Академии наук Азербайджана, с 2013 года и до конца своей жизни одновременно был также руководителем информационного сектора. В 2009-2021 годах Чингиз Гаджар занимал должность директора Института физики Национальной Академии наук Азербайджана.

В 1963 году Чингиз Гаджар получил ученую степень кандидата, а в 1974 году - доктора физико-математических наук. В 1980 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук Азербайджана, а в 2001 году - действительным членом Национальной Академии наук Азербайджана.

Своими исследованиями теоретического и пракического зачения в области молекулярной спектроскопии и прикладной физики академик Чингиз Гаджар внес весомый вклад в развитие физической науки в республике. Он автор свыше 50 патентов и авторских свидетельств, более 250 научных трудов, в том числе, ряда ценных монографий, вышедших в свет во влиятельных изданиях как в нашей стране, так и за ее пределами. Результаты фундаментальных научных исследований, проведенных Чингизом Гаджаром в течение долгих лет, были успешно использованы в области лазерной физики, локального зондирования и зондирования с расстояния атмосферы, поиска молекул в пространстве между звездами, а также других областях. Новые физические методы, установки и приборы, разработанные под руководством ученого, широко применяются как в Азербайджане, так и во многих странах мира.

Чингиз Гаджар имеет большие заслуги в воспитании высококвалифицированных научных кадров. Под его руководством были защищены около 30 кандидатских и докторских диссертаций. Чингиз Гаджар был также известен как автор трудов по культуре, искусству и истории Азербайджана.

Плодотворная научная и научно-организационная деятельность академика Чингиза Гаджара была высоко оценена. В 1982 году он был удостоен Государственной премии Азербайджанской Республики, в 1990 году получил почетное звание "Заслуженного деятеля науки", в 2004 году был награжден орденом "Шохрат".

Память об известном ученом, организаторе науки и искреннем человеке Чингизе Овейс оглу Гаджаре будет вечно жить в сердцах знавших его людей.

Аллах ряхмят элясин!"

Некролог также подписали: Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Рамиз Мехтиев, Ариф Пашаев, Ариф Гашимов,Расим Алигулиев, Эльдар Салаев, Тайяр Джафаров, Назим Мамедов.