https://news.day.az/officialchronicle/1354501.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Казахстана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Казахстана - ФОТО
21 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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