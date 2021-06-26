Президент Ильхам Алиев: Наши валютные резервы в 6 раз превышают внешний долг

Наши валютные резервы в 6 раз превышают внешний долг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"Мы отчетливо осознавали, что без экономической независимости не сможем добиться поставленной цели. Мы хорошо помним начало 1990-х годов. У нас не было средств, казна опустела, инфляция находилась на уровне тысячи процентов, царили массовая безработица и нищета, мы были экономически в зависимом положении. Поэтому достижение экономической независимости являлось одной из важнейших моих задач как Президента, и вот уже много лет, как мы обеспечили это. Сегодня мы ни от кого не зависимы. Сегодня Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мире по экономическим показателям.

Достаточно сказать, что сегодня в развитых странах внешний долг превышает валовой внутренний продукт этих стран. В Азербайджане же внешний долг не составляет даже 20 процентов валового внутреннего продукта. Кроме того, наши валютные резервы в 6 раз превышают внешний долг. Поэтому достижение экономической независимости, причем в сложной геополитической обстановке в период, когда у нас не было особо крупного финансового ресурса, требовало настоящего политического мастерства и дальновидности, и мы добились этого. Вот уже много лет Азербайджан ни от кого не зависит. Напротив, он сам оказывает помощь, Азербайджан является страной донором, в период пандемии он оказал помощь более 30 странам, это - дружественные нам страны. Они тоже, в свою очередь, поддерживают нас",- сказал глава государства.