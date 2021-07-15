Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда находится рядом с Турцией

Как Турция поддерживает Азербайджан во всех вопросах, так и Азербайджан всегда находится рядом с Турцией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в письме, направленном Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Сегодня братская Турецкая Республика отмечает пятую годовщину попытки государственного переворота 15 июля. Я с глубоким уважением и почтением отдаю дань светлой памяти наших шехидов, пожертвовавших жизнью на пути предотвращения попытки государственного переворота.

Это предательство, направленное против Турецкого государства, удалось предотвратить лишь благодаря Вашей большой самоотверженности и тесному сплочению Вашего братского народа вокруг Вас. Эта великая победа, являющаяся торжеством национального единства и солидарности, решительного лидерства и сильной воли, навсегда останется в памяти турецкого народа.

Несомненно, Турецкая Республика вышла из этого тяжелого испытания, став еще сильнее. Успехи Вашей братской страны, достигнутые в последние годы в политической, экономической, военной и других сферах под Вашим мудрым руководством, еще раз подчеркивают значение "Дня демократии и национального единства" для турецкой государственности.

Азербайджанский народ и государство с первых минут самым решительным образом осудили эту вероломную попытку государственного переворота, продемонстрировав тем самым свою однозначную позицию. Как Турция поддерживает Азербайджан во всех вопросах, так и Азербайджан всегда находится рядом с Турцией.

Азербайджано-турецкие связи, являющиеся лучшим примером дружбы и братства, вносящие вклад в мир, безопасность и сотрудничество, сегодня находятся на своей самой высокой вершине. Шушинская декларация, которую мы подписали во время Вашего визита в культурную столицу Азербайджана - город Шуша, поднимая наши союзнические отношения на качественно новый уровень, определяет дальнейшие направления нашего сотрудничества.

Уверен, что мы продолжим совместные усилия для достижения поставленных целей во имя дальнейшего укрепления и развития азербайджано-турецкого единства и братства в соответствии с лозунгом "Одна нация, два государства"",- сказал Президент Ильхам Алиев.