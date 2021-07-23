Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане инфляция находится в пределах цифр, считающихся приемлемыми

Инфляция находится в пределах цифр, считающихся приемлемыми, - 4,3 процента. Считаю, что это тоже хороший показатель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Выросли наши валютные резервы. За шесть месяцев они увеличились в объеме 1 миллиарда долларов. Но этот рост мог быть еще большим, потому что часть наших резервов хранится в различных валютах, в том числе большинство составляют евро и доллары. Изменение в этом курсе повлияло на наши абсолютные цифры. Не будь этих изменений и снижения цен на золото, - потому что достаточно крупные наши резервы хранятся в золоте, - рост составил бы 1,7 миллиарда долларов. То есть, мы реально заработали дополнительно столько денег, и разница в курсе, цены на золото временно влияют на это. О чем это говорит? Несмотря на то, что мы проводим широкомасштабную созидательную работу, высокими темпами восстанавливаем Карабах и Восточный Зангезур, мы не только не сократили наши валютные резервы, но и увеличили их и не обращались ни за какими кредитами. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о наших ресурсах, ресурсной базе. В то же время это показывает, что мы очень осторожно используем средства, не допускаем расточительства, ненужных расходов. Бесконтрольные когда-то расходы остались в прошлом, все государственные чиновники должны исполнять и исполняют мои инструкции, потому что мы должны экономить каждый манат. На ненужные, не приносящие пользу проекты, проекты просто для видимости или же ради каких-то других интересов государственные инвестиционные расходы предоставляться не будут. Это знают все. Так что рост валютных резервов также является очень важным вопросом. Чем больше у нас будет валюты, тем увереннее мы будем себя чувствовать",- отметил глава государства.