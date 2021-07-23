https://news.day.az/officialchronicle/1364166.html Отозван посол Азербайджана в Малайзии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Отозван посол Азербайджана в Малайзии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля подписал распоряжение об отзыве Галея Алиевича Аллахвердиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Малайзии, Мьянме, Таиланде и Брунейском Дар-эс-Саламе.
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