Отозван посол Азербайджана в Малайзии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля подписал распоряжение об отзыве Галея Алиевича Аллахвердиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Малайзии, Мьянме, Таиланде и Брунейском Дар-эс-Саламе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.