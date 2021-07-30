https://news.day.az/officialchronicle/1366071.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram выразила соболезнования в связи с последствиями пожаров, вспыхнувших в регионах Турции.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"С глубоким чувством печали и сожаления восприняла известия о последствиях страшных пожаров, вспыхнувших в регионах Турции. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего исцеления раненым. Боль турецкого народа - наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции".
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